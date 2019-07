Treuen al mercat unes espardenyes amb la Patum com a protagonista

La Manual Alpargatera, la històrica botiga d'espardenyes amb seu al Barri Gòtic de Barcelona, ha tret al mercat un nou model inspirat en la Patum dins de la seva col·lecció Barcemola!.

Per dissenyar aquest model, l'empresa que va néixer el 1940 ha tingut la implicació de la fotògrafa berguedana Marta Pont. Després de fer una tria de centenars d'instantànies de la festa berguedana, han escollit una imatge dels plens, un dels emblemes de la festa. Les espardenyes també tenen un text referent a la celebració berguedana: «Patum, Berga (Barcelona): Masterpiece of humanity's intangible heritage», que recorda que va ser declarada Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco.

Fonts de l'empresa han recordat que no és un calçat per anar a saltar la Patum, sinó per recordar la festa i portar-la arreu. Les espardenyes es poden comprar a l'establiment de Barcelona per 49 euros i properament per Internet.