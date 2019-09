La guerra civil a Berga i el paper de la dona

Els berguedans s'interessen per la memòria històrica. Almenys, això és el que es pot deduir després que una vuitantena de persones participessin dissabte en la ruta que, sota el títol La dona a la guerra civil, guiava els assistents en l'arribada de les tropes franquistes a la ciutat, tot afegint-hi la perspectiva de gènere i el relat sobre el dia a dia de les dones.

La simultaneïtat amb els actes de la Retrotrobada ciclista i la gran afluència de públic dificultaven l'audició de les explicacions de la historiadora i regidora de l'Ajuntament, Roser Valverde, però l'interès de la gent i les ganes de conèixer pesaven més que la resta. La ruta es va iniciar a cal Tonillo, el punt pel qual van entrar les tropes franquistes. La corrua de gent, que sorprenia fins i tot l'encarregada de la visita, va seguir el recorregut de les tropes fins a la plaça dels Països Catalans, on se situava la torre Felipó, i després cap a la plaça de les Fonts, on hi havia la caserna de la Guàrdia Civil. Carrer Major amunt, la ruta va seguir pels Quatre Cantons, per conèixer el paper dels maquis i la importància de la dona en les comunicacions, fins a la plaça de Sant Pere, per tocar la residual presència femenina en les institucions, des del saló de plens del consistori. Amb el recorregut, el públic coneixia més aspectes de la guerra civil i sobre el paper que hi van tenir les dones, en clau local i espanyola.

Arribats al final de la ruta, a la plaça de la Ribera, hi havia el plat fort: la visita al tram d'accés als túnels subterranis de la plaça Sant Pere, un espai que va ser readaptat per ser utilitzat com a refugi per evitar atacs aeris. Té uns 10 metres i s'ubica a l'inici dels túnels que connecten la plaça de Sant Pere amb la plaça de Maragall, i que podria arribar a la torre de les Hores. «Ho sento molt, però la porta està tancada i no en tenim la clau», va dir la regidora Valverde, tot convidant la vuitantena de persones, que havien quedat amb la mel als llavis, a una propera ocasió.

La ruta és una de les diverses activitats de la quarta edició de les jornades de recuperació de la memòria històrica. La programació s'emmarca en el 80è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat de Berga.