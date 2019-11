L'autoreparació s'estrena a Berga com a antídot contra la generació de residus

«A veure si ens poden reparar a nosaltres», comentava un grup de senyores d'avançada edat, ahir al matí, en veure la ReparaTruck, una furgoneta equipada com a servei mòbil d'autoreparació. No es preveu que arregli persones, però aquesta assistència es va instal·lar ahir durant tres hores a la plaça Viladomat de Berga amb voluntat de reparar diferents objectes, essencialment bicicletes, petits electrodomèstics o aparells informàtics i de telecomunicacions. L'objectiu d'aquesta proposta és col·laborar en la prevenció de residus i generar així menys emissions.

A primera hora ja hi havia alguns curiosos tafanejant de què anava això de la ReparaTruck, i un grapat de persones, especialment joves i nens, hi van participar. El tècnic del servei, Rafael Camps, va ensenyar als usuaris com arreglar amb les seves mans els objectes, en total quatre bicicletes i una cafetera, «que s'ha resistit, però s'ha pogut arreglar», en les 3 hores que va estar instal·lada. Habitualment, la mitjana de reparacions és de set o vuit estris. «Si es fa de forma periòdica, la gent se n'assabenta més, i així hi haurà més usuaris», diu Camps, de cara que es torni a comptar amb aquest servei a la ciutat. La instal·lació d'aquest servei gratuït a Berga ha sigut una proposta del Consell Comarcal del Berguedà, en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, amb la voluntat final d'ensenyar a la gent a reparar els aparells de forma autònoma.

Dissabte també es va fer un photocall amb elements fets amb material reciclat, i ahir, diumenge, una pedalada popular, en ambdós casos a la plaça Viladomat de la capital comarcal. La darrera activitat serà el taller de cuina d'aprofitament, aquest dissabte dia 23, de dos quarts de cinc a sis de la tarda a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.