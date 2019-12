Berga programa una trentena d'actes nadalencs impulsats pel teixit associatiu

El teixit associatiu local i l'Ajuntament de Berga han fet públic el calendari amb propostes lúdiques, solidàries, culturals, esportives i familiars que han estat recollides en un fulletó informatiu distribuït a les llars berguedanes. En concret, s'han programat una trentena d'actes que es portaran a terme fins al 12 de gener de 2020 en diversos espais i equipaments de la ciutat.

Activitats pel públic familiar

La programació inclou un ampli ventall de propostes adreçades, principalment, al públic familiar que apareixen senyalitzades al programa demà amb el símbol del 'Juguem Jugant'. En aquest sentit, els infants podran realitzar tallers de manualitats d'articles relacionats amb el Nadal, sessions de conta-contes i escriptura de cartes pels Reis d'Orient, cantada de nadales, espectacles teatrals, festes per fer cagar el tió i passejades amb poni, entre d'altres.

Actes amb rerefons solidari

La solidaritat és un dels valors que caracteritza el període nadalenc. Per això, les entitats socials, esportives i escolars portaran a terme activitats en benefici de diverses causes solidaries. D'una banda, es posaran a la venda angelets elaborats per infants, es podran adquirir llibres de segona mà i es farà una caminada i una cursa a Queralt per recaptar diners per a La Marató de TV3, que aquest any estarà dedicada a les malalties minoritàries. D'altra banda, es vendran llantions solidaris per il·luminar els balcons i finestres de les llars de la ciutat durant la Nit de Nadal i també es podrà comprar artesania nadalenca per obtenir fons per a la investigació del càncer.

Esdeveniments esportius

L'skaterpark del Lledó acollirà l'edició de Nadal del taller de skate, que es farà del 27 al 29 de desembre. L'activitat és gratuïta i s'adreça a nens i nenes majors de 8 anys. Tanmateix, el 31 de desembre es portarà a terme un dels esdeveniments esportius més populars que es realitzen per acomiadar l'any, la cursa de Sant Silvestre. Enguany, la prova celebra el seu vintè aniversari i inclou curses infantils i la cursa de 5.000 metres.

Representacions de Pastorets

El Teatre Municipal de Berga serà l'escenari de les representacions de Pastorets de diverses entitats vinculades al món del teatre i l'educació en el lleure. Les funcions es faran del 25 de desembre al 12 de gener. La venda d'entrades anticipades es realitza a través dels portals web www.elspastoretsdeberga.cat i www.coloniesaborreda.cat.

Actuacions musicals

Les formacions de l'Escola de Música (EMMB) i el Conservatori de Música dels Pirineus (CMP) també realitzaran actuacions durant les festes nadalenques. La Banda i la Jove Banda de l'EMMB protagonitzaran el concert de la Festa Major d'hivern, al Passeig de la Indústria. El Cor de Veus Blanques i la Coral de l'EMMB i el CMP interpretaran el Concert de Nadal a l'església de Sant Joan, mentre que l'alumnat de piano i el Cor de l'EMMB i el CMP oferiran un concert benèfic a l'Hospital Sant Bernabé. A més, la Coral i el Quintet de metall de l'EMMB cantaran nadales al carrer i es realitzarà una nova edició dels microConcerts de Nadal que inclouen classes obertes i concerts breus. La Banda de l'EMMB i el CMP participaran als actes de l'arribada dels patges i la cavalcada de reis de Berga. Per últim, l'aula de sensibilització de l'EMMB també ha organitzat un concert pedagògic amb música de Txaikovski.

Festes i esdeveniments

Per segon any consecutiu se celebrarà la Quina Berguedana, un joc d'atzar similar al bingo en què hi haurà obsequis i activitats d'entreteniment durant la vetllada. La iniciativa impulsada per diverses entitats esportives de la ciutat es farà el 21 de desembre, al Pavelló Vell.

D'altra banda, la ciutat recuperarà l'oferta festiva de cap d'any amb una revetlla musical per donar la benvinguda al 2020. L'esdeveniment organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Berga i diferents clubs esportius locals inclourà les actuacions de Thug Life Band i Dj Weah, a partir de 2/4 d'1 de la matinada de l'1 de gener. Les entrades anticipades es poden adquirir a l'Oficina de Turisme, l'Oficina Jove del Berguedà, Bar Cal Negre, Bar del Pepe, l'Oiko, Bar del Pavelló Municipal d'Esports i Bar del camp de futbol. L'entrada anticipada costa 10€, mentre que l'entrada a taquilla tindrà un preu de 15€.

Rebuda dels patges i cavalcada de reis

L'arribada dels patges reials es produirà el 26 de desembre, dia de Sant Esteve. La comitiva sortirà des del monument de La Patum, a 2/4 d'11 del matí, i recorrerà el Passeig de la Pau fins arribar a la Plaça de la Creu. Tot seguit, els patges es distribuiran per anar a l'Ajuntament de berga, l'Hotel d'Entitats (antic Centre Cívic) i el Pavelló de Suècia, on rebran els infants i recolliran les cartes fins a la 1 del migdia.

El 5 de gener es realitzarà la cavalcada que comptarà amb la presència dels Reis d'Orient. El recorregut començarà a 2/4 de 6 de la tarda a la Plaça de Gernika i finalitzarà a la Plaça de Sant Pere, on Melcior, Gaspar i Baltasar s'adreçaran als nens i nenes des del balcó consistorial.