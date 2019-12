Celebració d'aniversari «al cor de la Catalunya Central»

Cedinsa, l'empresa creada el 2004 i constructora de quatre eixos viaris (eix del Llobregat, Tranversal, del Ter i d'Aro), va voler celebrar, ahir, els seus primers 15 anys de vida a Puig-reig «al cor del Berguedà, al cor de la Catalunya Central». Així ho va assegurar Javier Vizcaíno, president de la firma en la seva al·locució davant d'unes 200 persones al centre de control de carreteres de l'empresa, ubicat al terme de Puig-reig, a tocar de la ser-radora Boix i de la C-16, és clar.

Hi va ser tot el ferro de l'empresa i representants dels sectors polític i econòmic del Berguedà, del Bages, d'Osona i de la Costa Brava.

La celebració va servir per reivindicar la importància de les xarxes viàries com una poderosa eina que facilita l'equitat territorial. També per fer créixer la indústria, com Createch 360º ubicada a Vic i amb el berguedà Albert Viladarga de director industrial, que ahir va participar a l'acte. Igualment per augmentar la seguretat i reduir el nombre d'accidents. I per posar en valor la bellesa del territori. Així ho va dir Valentí Roqueta, president de Bodegues Abadal. «L'eix Transversal és una gran oportunitat i també serveix per mostrar paisatges bonics».

El d'ahir va ser també un acte per reivindicar «el nostre nivell d'excel·lència» per mantenir unes carreteres que connecten la Catalunya Central amb la Costa Brava, va dir Javier Vizcaíno, i que es van construir amb una inversió global de 1.400 milions d'euros.

Una persona que va destacar l'alt nivell de manteniment de les carreteres de Cedinsa va ser l'exalcalde de Gironella, des del 2003 i fins al 2011, Ramon Costa (actualment ho és de la Coma i la Pedra). «La C-16 continua sent una obra en perfecte estat de manteniment», va indicar en la conversa davant del públic que va mantenir amb Jordi Solanes, director tècnic de Cedinsa. L'exbatlle de Gironella va dir que havia fet el pas a la gestió pública per la construcció de l'autovia de la C-16. En el seu dia, Costa formava part de la plataforma pro desdoblament de l'eix del Llobregat i en contra de l'opció de l'orella que acostava aquesta via a Casserres per una zona de camps de conreu del baix Berguedà. Ahir, no eren pocs els que recordaven aquell episodi, que al seu dia va generar controevèrsies a la comarca.

L'ocasió va permetre veure dirigents retirats de la primera línia de l'activitat política com Josep Maria Boatella, que del 1995 al 2007 va ser alcalde de Puig-reig, el primer poble que va veure com se li desdoblava l'eix del Llobregat.

I entre l'auditori també hi havia responsables polítics que en un moment o altre van tenir poder per decidir sobre la xarxa viària de Catalunya, com Joaquim Nadal, Pere Macias i Lluís Recoder, a més de l'actual responsable del departament de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet

L'acte d'autoafirmació d'ahir no se sol veure al Berguedà, no almenys d'ençà de la darrera gran crisi de fa més d'una dècada. No hi faltava detall. Inclosa l'actuació de l'humorista osonenc Peyu , que va fer riure a l'auditori. Una foto de família i un dinar a peu dret va cloure la festa de Cedinsa.