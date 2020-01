El Consell anima a renovar la gratuïtat del túnel del Cadí on-line per evitar el col·lapse

El Consell Comarcal del Berguedà ha fet una crida perquè els veïns del Berguedà que gaudeixen de la gratuïtat del peatge del Túnel del Cadí facin la tramitació per renovar-ho de forma on-line per tal d'evitar el col·lapse de les oficines d'aquesta administració. Així ho han explicat aquets dimarts el president Josep Lara i el vicepresident Jordi Sabata.

Aquest 2020 caduquen 7. 648 abonaments de veïns de la comarca la majoria entre l'abril i el juny. Josep Lara i Jordi Sabata han dit que aquest volum de renovacions serà "inasumible" i que molt probablement hi acabi havent cues a la seu de l'ens comarcal. Per això han animat als ciutadans que se'ls caduqui la gratuïtat a fer la renovació electrònicament.

El Consell Comarcal ha creat un video tutorial a la seva pàgina web per explicar com han de fer pa s a pas aquesta tramitació. De les prop de 8.000 renovacions, aproximadament la meitat no han canviat la seva situació i, per tant, la renovació és molt senzilla perquè només hauran de fer la petició.Els responsables comarcals han destacat que és molt important no deixar caducar la gratuïtat perquè llavors renovar-la "és molt senzill". Per fer la tramitació electrònicament cal donar-se d'alta d'algun dels certificats digitals que existeixen. Aquesta operació es pot fer des de la mateixa pàgina web del Consell.



Jordi Sabata ha explicat que volen aprofitar "aquest alt volum de renovacions perquè la ciutadania es digitalitzi".