Berga treu 8 places de pàrquing del passeig de la Pau per fer lloc als busos

L'Ajuntament de Berga ha eliminat 8 places d'aparcament del car-ril de pujada del passeig de la Pau, per sobre del carrer de la Gran Via, perquè els autobusos hi passin més bé. Ahir, els operaris van eliminar la pintura blava que delimitava els espais d'aparcament que hi havia. I dilluns s'hi posaran fitons i les marques viàries perquè els conductors no hi aparquin.

En aquest tram del passeig de la Pau hi ha estacionament de vehicles de zona blava a banda i banda. L'únic carril de circulació que hi ha al mig és molt estret perquè hi passin amb facilitat vehicles de gran volum com els autobusos. Hi han de circular per força per anar a la parada que hi ha al carril de baixada del mateix passeig de la Pau després de girar com poden a la plaça de la Creu. No és cap secret la manca d'espai que pateixen els conductors dels autobusos tant per passar com per maniobrar i girar per arribar a la parada al baixador. Ni tampoc és un problema que hagi sorgit ara.

De fet, feia temps que la companyia Alsa, que presta el servei de transport de viatgers, havia reclamat solucions a l'Ajuntament, tal com ha explicat Eloi Escútia en declaracions a aquest diari. Ell mateix ha comentat que ha estat testimoni en diferents ocasions de com xofers de busos de la companyia han arribat a parar l'autobús i baixar per comprovar sobre el terreny si passaven en aquest tram del passeig de la Pau. L'estretor varia en funció de si els cotxes que hi ha aparcats són turismes o furgonetes, per exemple.

Veïns de la zona consultats per aquest diari han explicat que de vegades algun cotxe estacionat ha rebut cops al mirall retrovisor per la manca d'espai per passar.

«Fa temps que sabem que existeix aquesta problemàtica», ha admès el regidor de Mobilitat, Eloi Escútia, que ha exposat que l'espai per circular és el mateix de sempre i hi ha els mateixos carrils de circulació i d'aparcament, però que, en canvi, els vehicles cada vegada són més grans.



Repinten la senyalització

D'altra banda, l'Ajuntament de Berga també millorarà la senyalització viària en altres zones. Es reforçaran les marques viàries que «s'han anat degradant a causa de l'ús i el pas continuat de vehicles», han indicat fonts municipals. Es repintaran els tres carrils del car-rer Pere III, entre el carrer Barcelona i el passeig de la Pau, i la car-retera de Ribes, en la intersecció del carrer Cercs i la baixada de l'hospital comarcal Sant Bernabé. Fonts municipals han informat que aquestes actuacions «comportaran alteracions en la circulació i la prohibició d'aparcar en les zones que estaran senyalitzades».