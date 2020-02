Els opositors a la incineradora de Cercs denuncien el projecte a la fiscalia per «irregularitats»

La Plataforma Anti Incineradora de Cercs ha comunicat aquest dilluns l'inici d'accions legals «per tal d'aturar el projecte». Segons explica l'organització, el seu objectiu principal és la «retirada» del projecte d'Incineradora a l'antiga central tèrmica de Cercs, però també aconseguir que «cap projecte similar» es torni a instal·lar en aquest espai.

Així, la plataforma berguedana ha anunciat aquest dilluns que ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Barcelona, a la secció de Delictes contra el Medi Ambient i Urbanisme, per les «irregularitats en la llicència de desmantellament de l'antica central tèrmica, així com en la parcel·lació dels terrenys i els usos pels quals estan destinats». La demanda inclou l'alcalde, el secretari municipal, l'arquitecte i les dues empreses involucrades en el projecte.

Roda de premsa de la plataforma, aquest dilluns | D.C.

En referència a la qüestió del desmantellament, la plataforma exposa que «malgrat que l'alcalde va ser informat al mes de setembre que les obres que s'estaven realitzant no s'ajustaven a la llicència sol·licitada, no es va adoptar la mesura immediata i preceptiva de protecció de la legalitat urbanística, procedint a la suspensió immediata de les obres». A més, afirmen haver detectat «diversos errors i incoherències» en les parcel·lacions de finques de la zona on s'ubica la central, així com en «els usos que s'hi poden dur a terme», que creuen que «poden ser irregulars».

La demanda a la fiscalia se centra en tres elements:

Un possible delicte contra el medi ambient i la salut de les persones, pel fet que en el desmantellament «s'estan manipulant grans quantitats de fibrociment, que no estan sent degudament controlades i que vulneren les normatives respecte aquest tipus d'actuacions».

Un possible delicte de prevaricació urbanística i ambiental «per haver-se atorgat llicències d'obres i de parcel·lació» a l'empresa que vol instal·lar la incineradora que «són contràries a dret i no s'han fet de conformitat amb la normativa aplicable». Al mateix temps, denuncien una possible «manca d'actuació administrativa per paralitzar aquestes obres irregulars».

Finalment, l'emissió del certificat de comptabilitat urbanística a favor de l'empresa «sembla que podria estar en contra de l'ordenament jurídic».



En el comunicat emès per la plataforma, també s'ha posat una data per a la seva «primera gran mobilització». Serà el diumenge 1 de març, quan s'organitzarà una acció que necessita «molta gent».