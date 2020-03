Un centenar de persones participen a la jornada de treball de Sant Joan

Per tercer any consecutiu,l'escola Sant Joan de Berga ha dut a terme una jornada de treball comunitari i de trobada «on totes les persones implicades en millorar espais del centre escolar es reuneixen i col·laboren conjuntament per realitzar tasques de millora d'espais i per crear-ne de nous», segons ha explicat a aquest diari Mònica Corominas, la directora del centre.



L'edició d'enguany, celebrada dissabte passat, va aplegar un centenar de persones, entre mestres, alumnes i les famílies, que voluntàriament van fer tasques de bricolatge, jardineria i pintura al centre escolar. La jornada de voluntariat familiar, anomenada «La nostra escola», és organitzada per l'AMPA i per mestres de l'escola.



L'objectiu de la jornada és cor-responsabilitzar les famílies en el manteniment del centre, així com crear un esperit col·laboratiu i de comunitat.



En aquesta jornada es van arranjar espais exteriors, com el jardí i el pati, i espais d'educació infantil, es van pintar passadissos i escales interiors, i es va restaurar mobiliari per recuperar-lo i donar-li una segona vida. Tant la direcció del centre, com l'AMPA, així com els voluntaris, han fet una bona valoració d'aquesta nova sessió de treball voluntari.