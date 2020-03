La Policia Local de Berga fa controls als conductors perquè es respecti el confinament

La Policia Local de Berga fa controls als conductors per tal de garantir que els ciutadans compleixin al màxim amb el confinament decretat amb motiu de l'estat d'alarma per evitar la propagació de la pandèmica del coronavirus. I només es desplacin per causes justificades

Aquest dijous, una patrulla d'agents del cos, estan realitzant controls aleatoris en diferents punts del nucli urbà de la capital berguedana. Fins ara només es feien recomanacions si s'observava alguna conducta inadequada . Ara, s'ha apujat una mica la pressió establint controls aleatoris en punts estratègics (entrades i sortides de la ciutat o carrers principals) perquè la mesura tingui també, un efecte disuasori.

Els policies aturen els conductors i comproven que es desplacin per motius justificats com són anar a comprar productes de primera necessitat com aliments o medicaments, per anar a treballar o per tenir cura de persones necessitades, tal i com ha pogut comprovar aquest diari. També els recorden que cal que només hi hagi un ocupant per cada vehicle.

Fonts de la Policia Local han explicat que han muntat aquests controls «perquè de dilluns a dimecres hem detectat que algunes persones s'han anat relaxant» a l'hora de mantenir de forma curosa el confinament. «Demanem a la població que no abaixi la guàrdia perquè, majoritàriament el confinament s'està fent correctament i hem de continuar així per bé de tots» han informat les fonts esmentades.

El controls són mòbils i aquest dijous se n'han fet a la plaça de la Creu o a l'accés centre de Berga a la plaça Gernika o al polígon de la Valldan, per exemple.



Fonts de la Policia Local de Berga han explicat que han posat la primera sanció per no respectar el confinament a una persona que s'estava al passeig de la Pau. Aquest individu ja havia estat advertit pels policies dues vegades en dies anteriors. Dimecres, va ser sancionat per desobediència a l'autoritat. Les multes per aquesta infracció van del 601 euros als 30.000 euros.