El Consell realitza per primer cop una sessió extraordinària via telemàtica

Per primera vegada a la història el Consell Comarcal del Berguedà va celebrar una sessió extraordinària del Consell de Presidència per via telemàtica. En aquesta sessió celebrada aquest dilluns al vespre es va fer seguiment de la crisi de la Covid-19 al Berguedà. Hi van participar, entre altres, el president del Consell, Josep Lara, Jordi Sabata, Lluís Vall, Abel García, Anna Maria Serra o Jesús Calderer. També hi era present Araceli Esquerra, consellera de comunicació, que va parlar amb Regió7 i va valorar positivament la trobada. «Normalment aquestes son reunions privades, però aquesta vegada, al ser el primer cop que ho fem en un format telemàtic, hem volgut mostrar que el consell continua treballant, els consellers seguim fent la nostra feina. Com que no sabem que passarà els pròxims dies, d'aquesta manera tenim una forma de posar punts en comú i explicar el que fem des de cada conselleria. Hem pogut parlar tots i veure'ns», diu.