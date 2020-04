L'alcaldessa de Berga demana extremar les mesures de seguretat

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha difós un vídeo institucional, aquest diumenge, en què demana extremar les mesures de seguretat. Ho ha fet coincidint amb el primer dia en què el govern estatal deixa sortir als nens menors de 14 anys al carrer durant una hora acompanyats dels pares. En el vídeo, l'alcaldessa agraeix els infants perquè «durant un mes han viscut una situació denaturalitzada al no poder anar a l'escola ni estar amb els companys i companyes», i també té unes paraules d'agraïment per a les pares i tutors dels més petits perquè «han ajudat a que aquesta tasca sigui més senzilla».

Però davant la major llibertat de moviments, Venturós recorda que la situació d'alarma encara hi és present pel virus i que cal ser «més responsables que mai». Per aquest motiu recorda que és «imprescindible» que se segueixen les mesures estipulades per les autoritats sanitàries.