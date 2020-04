El Berguedà veu néixer una quinzena d'iniciatives solidàries per la Covid-19

La crisi del coronavirus ha generat una gran quantitat d'iniciatives solidàries de particulars i entitats i associacions del Berguedà algunes d'especialment creades per ajudar a combatre els efectes de la Covid-19.



Ara, el Consell Comarcal del Berguedà ha fet un recull d'aquestes xarxes de solidaritat per ajudar a afrontar la pandèmia que s'han posat en marxa a la comarca. A hores d'ara n'hi figuren una quinzena a diferents poblacions. Però n'hi ha més. L'ens comarcal les ha començat a agrupar per facilitar que les persones que vulguin col·laborar-hi tinguin la informació bàsica: qui són i què fan i com posar-s'hi en contacte.



Es tracta d'una informació que fins ara estava dispersa i que l'ens comarcal ha agrupat al seu web perquè creu que pot ser d'utilitat tal com ha explicat a Regió7 Josep Lara, president de l'ens berguedà. Són conscients que aquest és «un recull viu i obert a noves aportacions perquè sabem que falten iniciatives». I ha convidat els ajuntaments a afegir-hi les activitats que hi manquen. Per ampliar-lo es pot enviar un correu a l'adreça inclusio@ ccbergueda.cat «indicant la informació que s'ha d'incorporar o trucant o enviant un whatsapp al telèfon d'informació i suport emocional, Cuidem-vos 671 027 403». El Consell, a més, demana que si es coneixen persones en situacions de vulnerabilitat se'ls faciliti aquesta informació per si els pot interessar.



Una de les iniciatives que apareixen al recull és la que aplega una amalgama de persones i entitats del Berguedà entre les quals hi ha el Grup Horitzó, entre d'altres. La seva directora, Eva Sánchez, ha explicat a Regió7 que han tallat roba donada per l'empresa Marina Tèxtil SA per fer 2.300 mascaretes i 650 bates. Es tracta de roba homologada. «Tot això s'ha fet per a residències del Berguedà i la Cerdanya, l'hospital de Berga i centres d'assistència primària». Sánchez ha explicat que hi ha participat «molt voluntariat anònim que va cosir, tallar, portar i recollir material». Les cosidores estaven coordinades per Òmnium.



Quan la primera tongada de roba es va acabar, els Sanitaris per la República de la Catalunya Central «ens van demanar de tallar fins que trobessin un lloc industrial i els hem tallat 303 bates» ha detallat Sánchez .



Una de les primeres iniciatives solidàries endegades va ser Servei Covid Berguedà, concebuda per portar productes de primera necessitat a persones que no poden sortir de casa. En les cinc setmanes de confinament han fet uns 250 serveis i apleguen unes quaranta persones voluntàries de diferents municipis berguedans.