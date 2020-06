Els veïns reconeixen la tasca dels treballadors de la residència de Bagà

Unes tres-centes persones, segons l'organització, van participar ahir en el reconeixement públic a la tasca dels treballadors de la residència Fundació Salarich Calderer de Bagà.

La concentració, en la qual majoritàriament van participar veïns del poble, es va fer a l'exterior de la residència, on es va viure una jornada molt emotiva amb aplaudiments, la lectura d'un manifest de suport als treballadors i voluntaris, i al final es va fer l'entrega d'un ram de flors en reconeixement de la tasca de l'equip del geriàtric.

Més enllà dels participants en la concentració, a la qual va assistir l'alcalde de Bagà, Joan Oña, que també és membre del patronat de la residència, part dels interns i treballadors del centre la van seguir des de les finestres i balcons de l'immoble.

L'acte es va celebrar a les 11 del matí i en el manifest que es va llegir es va reconèixer la tasca de l'equip del centre i es reconeixia que cuidar persones grans és una de les feines que per «dur-les a terme cal molta entrega i amor» i alhora «és moltes vegades una professió poc valorada».

Per això, assegurava el manifest que l'acte d'ahir al matí era «per retre homenatge a totes les treballadores, treballadors i persones voluntàries [de la residència] que durant gairebé dos mesos s'han posat en risc, a elles i a les seves famílies, i que han fet una feina excel·lent, no per heroïcitat sinó per vocació i compromís. Aquestes professionals volen caminar pels seus pobles sense ser posades en dubte. Volen la normalitat que, tot i la tristor i la pèrdua de tants avis estimats, la feina s'ha fet amb rigor, amor i dignitat. Gràcies! Gràcies per la vostra feina. El poble us ho agraeix amb l'escalf que us mereixeu», finalitzava el text que es va llegir.

La residència de Bagà és una de les que investiga la fiscalia per si hi ha irregularitats pel fet que durant la pandèmia hi han mort 29 dels 81 residents.

A més, el centre geriàtric també ha estat intervingut de forma temporal per part de la Generalitat de Catalunya.