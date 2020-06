S'esgoten en 48 hores les 200 cistelles turístiques del Berguedà

Les 200 cistelles amb productes berguedans i vals de descompte en activitats que el sector turístic del Berguedà va oferir aquest divendres a les famílies que hagin tingut una criatura durant el període de vigència de l'estat d'alarma es van esgotar en només 48 hores. Així ho ha confirmat a Regió7 el president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, que afirma que «ha estat tot un èxit, ens ha sorprès que anés tan ràpid però el fet de poder obtenir productes i descomptes era una promoció prou llaminera. La nostra intenció era fer-ho durar més, però ja tenim tot demanat».

Davant d'aquesta allau de peticions en l'inici de la campanya «Al Berguedà, celebrem la vida», Vall exposa que «estem estudiant la possibilitat d'ampliar-ho a més cistelles i més famílies, però això encara ho hem de parlar i valorar amb el sector turístic». Pel que fa a la procedència dels pares de nounats durant el confinament que s'han inscrit a la promoció, el president de l'Agència explica que s'han produït peticions des d'arreu de Catalunya. «Hi ha gent de Tarragona, d'Olot, del Bages, d'Osona, de Sant Coloma de Gramanet, de Barcelona ciutat... però també n'hi ha del Berguedà».

L'inici de la campanya de promoció turística del Berguedà ha estat un èxit, ja que amb el repartiment d'aquestes 200 cistelles el sector s'assegura la visita aquest estiu de 200 famílies, que segons Vall, en la realitat seran moltes més. «No son 200 persones, son 200 famílies, que cadascuna pot estar integrada per com a minim 3 membres, i aquest vindran segur, així que si ho calculem son 600 persones que poden venir aquest estiu. Però a més hem de recordar que cada cistella té 30 vals de descompte per compartir amb altre gent fora de la família i per tant la taca de la campanya es fa molt més gran».

Un cop siguin al territori fent ús dels vals de les cistelles, les famílies poden optar encara a un segon premi. Vall exposa que «quan vinguin de turisme al Berguedà poden optar a dues estades de cap de setmana si comparteixen el val que gasten a les xarxes socials. Han de fer una foto a l'establiment o lloc concret de la comarca i acreditar que els han gastat».