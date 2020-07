Junts per Berga proposa millorar la seguretat en sis interseccions

Junts per Berga presentarà una moció en la qual demanarà al govern municipal que s'implementin millores en la senyalització de sis interseccions de la ciutat per garantir la seguretat dels vianants. La moció es presentarà avui dijous en el ple del consitori berguedà i fa referència a camins que connecten la ciutat amb entorns naturals propers, com la Pujada del Castell i la Drecera de Queralt. En no ser senyalitzats com a travessera, no s'hi poden instal·lar reductors de velocitat ni passos de viantants. Junts afirma que «sí que és possible la instal·lació de se-nyals que limitin la velocitat i marques horitzontals per reforçar la percepció dels punts d'encreuament». La majoria de vies en les quals el grup de l'oposició demana prendre mesures no són de titularitat municipial i depenen de Generalitat i Diputació.