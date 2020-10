L'oposició posa condicions per donar suport a la puja

Els tres grups de l'oposició han posat les seves condicions al govern de la CUP en la negociació per incrementar l'IBI. Cap d'ells ha volgut explicar els percentatges concrets d'increment que proposen per a l'IBI perquè encara s'està negociant.

El principal grup de l'oposició, Junts per Berga, aposta per «una actualització vinculada a l'IPC amb uns topalls màxims i mínims», ha explicat Ferran Aymerich. Ha exposat que en un any com l'actual, amb la crisi social i econòmica generada per la covid-19, «l'Ajuntament ha de ser especialment sensible» a aquesta realitat. «En cap cas creiem que sigui l'any més adequat per plantejar l'increment». Aymerich ha puntualitzat que el problema és que el consistori té més despesa perquè en els darrers anys s'ha concractat més personal. El regidor Aymerich ha dit que si des del 2015 s'hagués anat apujant de mica a mica, aquest impost ja estaria actualitzat.

Per la seva banda, ERC ha condicionat el seu vot a favor o en contra de l'augment de l'IBI al fet que el govern de la CUP accepti una proposta que els republicans han fet al govern. Són actuacions que volen que s'incloguin en el pressupost del 2021, ha explicat Ramon Camps. «Si el nostre vot ha de servir per aprovar els impostos, hem de veure en què es gasten aquests diners». Camps ha declinat concretar les propostes d'ERC perquè ho estan negociant.

I el PSC està alineat amb la tesi de Junts per tal que l'increment sigui moderat a l'entorn de l'IPC, ha indicat Abel Garcia.