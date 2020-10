La CUP i ERC busquen «consolidar canvis estratègics a Berga» aquest mandat

L'equip de govern de la CUP de Berga i ERC han fet públic que han acordat fer un pacte de govern aquest mandat que han d'acabar de lligar. L'entrada d'ERC al govern suposarà que la ciutat tingui 10 regidors dels 17 de la corporació, 8 de la CUP i 2 dels republicans. Junts per Berga en té 6 i el PSC 1.

En un comunicat conjunt dels dos grups exposen en què es tradueix ara per ara aquest acord: ERC entra al govern de Berga amb els seus dos regidors fet que «no suposarà cap cost addicional per l'Ajuntament de Berga». Esquerra s'acollirà al codi ètic de la CUP. I es treballarà «conjuntament les ordenances fiscals i els pressupostos municipals per garantir l'equilibri entre despeses i ingressos i el bon funcionament de la ciutat per poder abordar les prioritats estratègiques que prioritzem per l'any 2021».

En el mateix comunicat exposen que a hores d'ara «estan treballant per tal de poder tancar un pacte de legislatura» que serveixi per «poder consolidar canvis estratègics de ciuta en clau d'esquerres, amb un consens més ampli i amb una majoria clara treballant pel bon funcionament de la ciutat».