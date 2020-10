El Consell del Berguedà busca espònsors per seguir regalant les bosses de deixalles del porta a porta

El Consell Comarcal del Berguedà està buscant espònsors per poder continuar regalant les bosses de deixalles als 12 poble on funciona el servei del porta a porta des del 2018, segons ha explicat a Regió7 el conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares. Cada setmana es gasten 66.700 bosses.

Una de les accions que va preveure l'ens comarcal berguedà quan va apostar per implantar el model del porta a porta a 12 municipis de la comarca a finals del 2018 era regalar les bosses d'orgànica a tots els municipis i as Berga, a més d'envasos i rebuig.

Tanmateix el cost d'aquestes bosses no s'ha previst en l'estudi de costos del servei pel 2021 com ha admès Vicenç Linares.

Tanmateix ha dit que això no vol dir necessàriament que es deixin de regalar el dia 1 de gener del 2021. Ha explicat que aquest agost es va fer una darrera compra de bosses per un import de 36.000 euros . I Regió7 ha comprovat que s'ha limitat el nombre que se'n donen als usuaris. Ara es lliura 1 rotllo cada dos mesos.

Vicenç Linares ha dit que és partidari de continuar lliurant gratuïtament les bosses però ha dit que no depèn només d'ells. I que ha buscat la manera d'aconseguir espònsors per seguir-ne subministrant. De moment encara no ha obtingut resposta.