La residència Sant Bernabé aïlla els usuaris en espera de tots els resultats

La residència Sant Bernabé de Berga ha aïllat els seus 54 residents i està pendent dels resultats d'un cribratge massiu per saber si augmenten els sis casos de covid-19 detectats dimarts passat. Així ho va explicar ahir, divendres, l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, que en una roda de premsa per analitzar la situació va assegurar que «els primers positius a la residència es van detectar aquest dimarts. Després de conèixer els casos es va fer un cribratge massiu i els resultats de tots encara no se saben. Des del primer moment hem treballat per sectoritzar l'interior del centre i s'han seguit tots els protocols adients».

Els 54 usuaris de la residència Sant Bernabé es troben aïllats a les seves habitacions i el centre ha dividit els espais per evitar la propagació del virus. «Tothom és a la seva habitació i ningú sortirà. El que s'ha fet és sectoritzar de manera que es pugui dividir la residència en diferents espais, les persones positives i els espais de les persones pendents de resultats i negatives. A més s'ha deixat un espai lliure, net, perquè cada treballador es canviï els EPI. Hem de seguir tots els protocols que ens marquin», va apuntar Venturós.

En espera de conèixer tots els resultats de les proves PCR, la residència no ha fet encara cap crida al departament de Salut per sol·licitar reforços de personal. L'alcaldessa de Berga va informar també que «hi ha persones positives a la residència, però en la majoria dels casos les persones afectades tenen pocs símptomes».

Ahir al matí l'alcaldessa de Berga va participar en una reunió conjunta amb Afers Socials, el centre d'atenció primària, Epidemiologia i Salut Pública per tal de treballar en els protocols que s'hauran de seguir al centre assistencial en els propers dies. Venturós va assegurar que «ara ens toca treballar, remar junts i juntes per evitar el màxim possible que aquests contagis augmentin».