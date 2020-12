Berga recordarà la figura de Josep Maria de Martín en el centenari del seu naixement

Berga retrà un homenatge demà dilluns al pintor, dibuixant, poeta i escriptor de Berga Josep Maria de Martín Gassó. Enguany es compleixen 100 anys del seu naixement, i es descobrirà una placa commemorativa amb un dels seus dibuixos per commemorar l'efemèride.

Salvador Vinyes, dissenyador berguedà i amic de De Martín, explica sobre aquest artista que era «una persona amb molta personalitat, molt seriós, perfeccionista i una persona molt intel·ligent, que va ajudar a dibuixar molta gent de Berga. A més, ha assegurat que «tenia una visió molt particular del món, d'un altre temps però alhora ho combinava amb la modernitat». Vinyes assegura que no és una persona recordada a la ciutat i ho atribueix que «la seva missió no era fer contenta la gent, ni seguir el corrent a algú, sinó que era una persona solitària que feia les coses a la seva manera.

D'altra banda, Montserrat Soler, presidenta d'Òmnium Berguedà, que ha organitzat l'acte conjuntament amb l'Ajuntament de Berga, assenyala que serà un acte senzill i amb poc aforament. Se celebrarà a la pujada de Sant Francesc, i és previst que comenci a les 5 de la tarda.

Inicialment hi haurà una xerrada de Bernat Puigdollers, i a més de Salvador Vinyes i Montserrat Soler, també intervindran en l'acte la consellera de Cultura del Consell Comarcal, Araceli Esquerra, el director del Departament de Cultura a la Catalunya Central, Lluís Cerarols, i l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós.