El Berguedà ha multiplicat per nou el risc de rebrot en un mes

El mapa del risc de rebrot a Catalunya es va enfosquint cada cop més a mesura que passen els dies. Els colors més foscos són sinònim de risc de rebrot més alt. En el cas de les nostres comarques, la que continua pitjor és la Cerdanya, que ja s'acosta a un risc de rebrot de 1.900 punts (1.896). Si es fa la comparativa amb un mes enrere, però, on ha augmentat més ha estat al Berguedà, que ha passat de 66 a 619. S'ha multiplicat per 9,3.

Després del Berguedà, d'un mes a l'altre la comarca on ha augmentat més el risc de rebrot és l'Alt Urgell, que l'ha multiplicat per 4 (de 201 ha passat a 812). La segueixen l'Anoia, que ho ha fet per 2,9 (de 250 a 729); el Bages, per 2,7 (de 283 a 775); el Moianès, per 2,6 (de 168 a 444) i, en darrer lloc, el Solsonès, que l'ha multiplicat per 1,8 (de 213 a 396).

Aquest rànquing, però, no es correspon a la situació actual, on, com esmentàvem, la Cerdanya continua al capdamunt pel que fa a casa nostra i, també, a Catalunya. En les dades acumulades de la setmana del 31 de desembre al 6 de gener, que es publiquen amb quatre dies de decalatge, és la que té un risc de rebrot més alt de totes les comarques de Catalunya, oimés si es compara amb la mitjana catalana, que ahir era de 576 punts, que triplica.

Tal com mostra el mapa adjunt, és una de les cinc comarques del país on el risc de rebrot està per sobre dels 1.000 punts. La bona notícia és que és el quart dia seguit que hi baixa.

L'Alt Urgell (812) és al número onze. En aquest cas és el tercer dia seguit que el risc de rebrot baixa. El Bages, que fa una setmana era al sisè, recula al dotzè lloc (passa dels 709 als 775 punts). Aquí ja fa sis dies seguits que baixa el risc de rebrot. L'Anoia és al lloc 14. Fa tres dies que baixa.

El Bages i l'Alt Urgell són dues de les set comarques del país amb un risc de rebrot superior als 751 punts, força per sobre de la mitjana catalana.

A la banda baixa del rànquing per comarques, amb un risc de rebrot que no arriba a 500, és a dir, per sota de la mitjana a Catalunya, tot i que continua sent molt alt, hi ha el Moianès i el Solsonès. En canvi, pel que fa a la velocitat de propagació (Rt), aquesta comarca és la que el té més alt (1,53), després de l'Alt Urgell (1,61).

El risc de rebrot mesura els possibles nous casos diagnosticables a 14 dies vista, i l'Rt, el nombre mitjà de persones infectades per una persona amb el virus.