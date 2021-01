ERC assumirà les carteres de Gent gran i Municipalització de l'aigua a Berga

El nou cartipàs del govern de Berga, amb la incorporació d'ERC, es podria fer oficial aquest mateix dijous, al ple ordinari del mes de gener. Els republicans, a falta que s'acabin de concretar els detalls, es faran càrrec de les carteres de Municipalització de l'aigua i de Gent gran. La primera l'assumiria Ramon Camps i la segona, Dolors Tous. Aquests àmbits corresponien fins ara al primer tinent d'alcalde Ivan Sànchez i al regidor Aleix Serra.

Camps cobrarà una retribució pel 33% de dedicació, mentre que Tous, atès que ja està jubilada, no percebrà cap compensació econòmica. A més, tal com va avançar l'Aquí Berguedà i va poder confirmar aquest diari, els regidors de la CUP es rebaixaran un 6% el sou per què l'edil d'ERC pugui tenir retribució sense que augmenti la despesa global. Una altra mesura que contempla el nou govern de cupaires i republicans i que s'haurà de votar en el ple d'avui és la d'eliminar el sou que perceben els regidors de l'oposició per assistir als plens. La proposta, com que el govern gaudirà de majoria, hauria de tirar endavant sense complicacions, però ja ha aixecat dures crítiques i rèpliques per part de les formacions que es troben a l'oposició.

D'una banda, Junts per Berga no s'ha mostrat contrari a renunciar al 100% de les retribucions per assistència al ple, però ha demanat que els diners siguin destinats a les entitats del tercer sector. En un comunicat, el grup assegura que «no estem disposats a pagar el sou d'un nou regidor amb la nostra dedicació i retribució», i recrimina a l'equip de govern que amb la rebaixa de sou «no s'ha destinat ni un euro a la ciutat, només és per assegurar la seva comoditat i governar amb majoria», opina el partit. A més, la principal força de l'oposició critica que aquest ple «torni a ser buit de contingut i acusa al consistori de «no «donar resposta a les demandes i problemes dels ciutadans».

Encara més contundent ha estat el regidor del PSC, Abel García, que considera que és una «operació antidemocràtica i de menyspreu a l'oposició». García també ha afirmat que si algú es mereix perdre la retribució és l'equip de govern per la seva gestió en assumptes com el de la residència i l'hospital, i ha acusat la CUP d'actuar d'una forma «dictatorial» i amb «plantejaments propis de l'extrema dreta».