Avià subvencionarà els esportistes del poble per a la pràctica de l'esport

El ple de l'Ajuntament d'Avià ha aprovat aquesta setmana la regulació de les subvencions als esportistes no professionals del municipi que participin a nivell individual en competicions d'abast provincial, nacional, estatal o internacional.

L'objectiu principal d'aquesta regulació és donar recursos als esportistes avianesos per potenciar la pràctica esportiva de competició. En molts d'aquests casos els esportistes tenen dificultats econòmiques per acomplir les seves tasques i d'aquesta manera el consistori pot col·laborar, per exemple, en els desplaçaments per entrenar o competir.

Per poder acreditar que són esportistes de nivell i que poden optar a la subvenció, hauran de complir tres requisits: ser esportistes empadronats a Avià, participar en competicions esportives a nivell individual i que no siguin esportistes professionals.