Un grup de cinc amigues del Berguedà han creat un joc de taula basat en la Patum batejat amb el nom de Tirabol. La iniciativa va sorgir arran del confinament i de la impossibilitat de realitzar vida social. «Érem una colla que feia bastanta vida al carrer, però arran de les restriccions vem tenir aquesta idea», explica una de les impulsores.

El Tirabol té un funcionament semblant al joc de la Podrida, tot i que incorpora alguns matisos. Hi ha 65 cartes, 13 de les quals estan dedicades a comparses i estan numerades en funció de la seva importància. Les restants s’han dividit en quatre grups de 13 cartes cada una, també amb un valor numèric: plens patumaires grans, patumaires xics i músics.

El joc està format per deu salts o rondes que finalitzen quan s’han acabat les cartes. Després de repartir-les , cada jugador mira les seves cartes i preveu quantes bases guanyarà. Els jugadors han de tirar i ensenyar la seva carta, i qui hagi mostrat la carta amb un valor més alt serà el guanyador de la basa.

El joc avança fins que els jugadors es queden sense cartes i es fa el recompte de les puntuacions - és a dir, de quantes bases has encertat que guanyaries. Abans de cada salt s’anota en un bloc de puntuacions l’aposta de cada patumaire i en finalitzar-lo s’anoten les puntuacions, de manera que el guanyador del joc serà el que tingui la puntuació més alta entre tots els salts. També hi ha una versió de joc més curta, com si es tractés de la Patum de lluïment, amb tan sols cinc salts.

Les impulsores han assenyalat que el tabaler és la carta amb més jerarquia perquè «sense ell no començaria la festa i és el que anuncia el començament de la Patum». També té un privilegis especials l’Àliga, que fins i tot pot superar el tabaler, o els Àngels. Els plens també tenen un valor especial en comptar amb 13 cartes.

El disseny i les il·lustracions del del joc són propis, i el material és completament reciclable. Actualment se n’han creat uns 200 exemplars, però la intenció de les joves és anar ampliant aquest estoc en funció de la demanda que hi hagi. El joc estarà disponible, com a únic punt de venda, a la botiga Jugajoc de Berga, a partir del dimarts 1 de juny. El preu és de 15 euros.

A més, demà es podrà provar en exclusiva al Club del joc, una iniciativa de la companyia de Jocs l’Anònima i de l’Ajuntament de Berga. Es tracta d’una activitat per a tots els públics per compartir una vetllada amb família i amics descobrint propostes lúdiques de temàtica patumaire com la del Tirabol.