El Mapa Formatiu del Berguedà ja es pot consultar en línia. D’aquesta manera es concreta una de les primeres actuacions proposades a la Taula de Treball de Formació Postobligatòria del Berguedà. Es tracta d’una eina impulsada pel Consell Comarcal i l’Agència de Desenvolupament , amb la col·laboració dels diferents agents de l’àmbit formatiu i laboral de la comarca.

El Mapa Formatiu del Berguedà presenta diferents continguts que poden ser d’interès per l’usuari. En primer lloc, s’hi mostra la diversitat d’oferta educativa postobligatòria del Berguedà, amb l’objectiu d’agrupar en un mateix portal la difusió de tots els recursos. Aquests continguts inclouen des dels diferents Batxillerats existents, fins als cicles formatius d’FP, passant pels certificats de professionalitat.

Araceli Esquerra, la consellera d’Ensenyament ha explicat que aquest mapa «és una eina important perquè permet tenir agrupades les informacions de l’oferta educativa en un sol lloc». La responsable de l’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Berguedà considera que d’aquesta manera es facilita la tasca de cercar la informació sobre les estudis de formació post obligatòria a les famílies que hi estiguin interessades. Mentrestant, Lluís Vall, president de l’Agència de Desenvolupament, ha exposat que és «una demanda històrica per part dels agents econòmics del territori» i ha admès que «era necessari que hi donéssim resposta».