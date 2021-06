El Parc Natural del Cadí-Moixeró, gestionat per la Generalitat, l’Ajuntament de Saldes i el Consell Comarcal preveuen posar en marxa una prova pilot per regular l’accés al Pedraforca. La proposta bàsicament consistiria a habilitar un bus llançadora durant els caps de setmana que traslladés els excursionistes des del municipi de Saldes fins a la zona del Mirador del Gresolet, punt habitual d’inici de l’ascensió.

La intenció és que la primera prova pilot es faci coincidir amb l’Open Cavalls del Vent 2021, l’últim cap de setmana de juny. Per fer possible la substitució dels vehicles privats per l’autobús, l’Ajuntament de Saldes estudia la ubicació d’un aparcament que pugui absorbir tot el parc mòbil dels excursionistes que s’hi desplacen per fer el cim del Pedraforca.

Parel·lelament a aquesta mesura, el parc natural també preveu intensificar durant la temporada estival la pedagogia per preservar la conservació de l’espai i advertir els muntanyencs sobre les característiques i dificultats que entranya l’ascens al cim.

El director del parc, Jordi Garcia, ha assenyalat a Regió7 que enguany es preveu una afluència d’excursionistes semblant a la de l’estiu del 2020 i per això s’estan prenent mesures com ara refer el camí de la tartera. Amb aquesta actuació, es vol reduir els accidents en aquest punt i, alhora, conservar-lo millor.

Mesures en altres parcs

El Pedraforca no és l’únic punt de muntanya on es preveu adoptar mesures aquest estiu. Per exemple, per accedir a la collada Fontalba, a prop del Puigmal, s’haurà de fer una reserva prèvia, amb un cost de cinc euros. També s’implementarà un sistema de reserva d’aparcament a la capçalera de la vall Ferrera, al Parc de l’Alt Pirineu.