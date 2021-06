Olvan ha fet una aportació d’1.580,41 euros a la Creu Roja, com a resultat de l’acapte de Sant Sebastià. La festa es va tirar endavant aquest any en un context de confinament municipal i amb els indicadors de la pandèmia al límit del confinament total. Els principals canvis van ser la restricció de la festa a nivell local i l’eliminació del conjunt d’actes que es fan a l’Ateneu a la tarda. D’altra banda, es va mantenir l’acapte que es fa al poble uns dies abans i el dinar que les voluntàries van repartir pel municipi.

Això va comportar que els ingressos pràcticament es mantinguessin ja que l’aportació dels veïns va ser força semblant a l’habitual, però en canvi hi va haver un volum de despeses menor, derivat d’una comanda d’aliments per al dinar molt més baixa i de l’anul·lació dels actes de l’Ateneu. La festa es va tancar finalment amb un superàvit de 1.580,41 euros positius.

Tal i com ja es va comunicar als veïns i es va acordar amb el conjunt de voluntàries que formaven part de l’organització, en cas que es produís aquesta situació es faria una aportació a una entitat que treballés per les persones més necessitades de la comarca, mantenint d’alguna forma l’esperit de la Festa de Sant Sebastià.

L’entitat escollida per a l’aportació dels 1.580,41 euros va ser la Creu Roja del Berguedà, que treballa per facilitar alimentació infantil a les famílies i també materials com bolquers, higiene i altres elements indispensables per al creixement del més petits.