L’empresa de càtering de Gironella SiC Gourmet reobrirà al públic l’antic berenador de la Font Negra de Berga aquest 1 de setembre. L’objectiu és donar-hi un nou impuls i convertir-lo en un centre enogastronòmic i cultural per a fer-hi celebracions sota demanda, showcookings i també vermuts musicals. El local està tancat des de l’any 2016 i és propietat de l’Ajuntament de Berga.

«Volem que tothom pugui venir a fer les seves celebracions a les diferents sales de la Font Negra», ha explicat el director del nou espai gastrocultural de la capital berguedana, Efrèn Vila. L’espai estarà destinat exclusivament a aquest tipus d’esdeveniments de grups i a les activitats que l’empresa prepararà.

El grup SiC Gourmet llogarà les estances de l’edifici de la font Negra als seus clients perquè hi puguin dur a terme tota mena de trobades familiars o reunions de grups en petit comitè de manera còmode i segura. Igualment els oferirà el servei de càtering. L’objectiu de SiC Gourmet és oferir «un servei totalment diferenciat de la competència i cobrir un buit de mercat a Berga i el Berguedà», ha indicat Vila.

L’empresa anirà informant puntualment, a través de les seves xarxes socials, del calendari de les activitats que programarà per tal de dinamitzar la vida social i cultural de la capital berguedana. Les propostes més destacades que contempla, a hores d’ara, són demostracions de cocteleria, vermuts musicals i showcookings amb maridatges de vins amb els millors cuiners i sommeliers i amb productes de la terra com les tòfones -quan en sigui la temporada-.

Les sales que es poden llogar són tres i tenen diferents capacitats per tal de satisfer un ampli ventall de peticions de forma flexible i adaptada a les necessitats dels usuaris. Així, es pot accedir a una sala amb capacitat per a 60 persones, una altra de 20 i la tercera per a 15.Aquest espais compleixen totes les mesures covid free per garantir que siguin espais segurs.

Bones perspectives inicials

Els promotors han explicat «han estat moltes les persones que ens han demanat poder venir i llogar algunes de les sales que oferim». A més, Vila ha destacat les grans possibilitats per fer-hi activitats que té un indret com la Font Negra.

El responsable del nou espai gastronòmic i cultural també ha posat en valor el fet de reobrir un local que estava tancat des del 2016 tot i la situació de pandèmia que s’està vivint, i ressalta que la Font Negra «té un valor especial per als berguedans, és un lloc molt estimat».