La Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat s’ha compromès a buscar fórmules per garantir que la Patum tingui «una via de finançament estable i de major pressupost a l’assignat fins al moment». Aquest és el posicionament que l’executiu català va transmetre al consistori en una reunió celebrada aquest estiu.

El Patronat de la festa, reunit aquest divendres, també posa èmfasi en que el Departament de Cultura va «reconèixer el caràcter únic de la festa com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat». En aquest sentit, una de les queixes de l’Ajuntament i del Patronat darrerament és que no s’hagi donat a la festa «un tractament específic i diferenciat d’altres manifestacions festives de cultura popular».

Roser Valverde, regidora de Patum, es va trobar amb la nova directora general de Cultura Popular la Generalitat, Adelaida Moya, que va conèixer de primera mà l’organització i les característiques de la festa, i també va visitar l’espai expositiu del convent Sant Francesc

En declaracions a aquest diari, Valverde va assegurar que «vam sortir molt contents de la reunió perquè el Departament va admetre que hi havia un infrafinançament important». A més, l’edil va recalcar que «hi va haver el compromís de subvencionar la festa d’una manera més directa», en relació a que la Patum no hagi de competir amb altres festes de la cultura popular per obtenir subvencions.

De cara als propers mesos, està prevista una segona reunió entre les parts per començar a definir les xifres del finançament així com la fórmula amb la qual es plasmarà. Això sí, la regidora diu afirma que l’objectiu de l’Ajuntament és poder doblar el pressupost per la festa.

Els grups municipals de l’Ajuntament de Berga i els caps de colla de la Patum ja van reclamar a la Generalitat en una roda de premsa unitària el passat juny que es dotés la festa d’un finançament estable al·legant la seva condició de festa Patrimoni Immaterial de la Humanitat declarada per la Unesco.