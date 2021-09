El Departament de Cultura de la Generalitat farà una inversió de 442,574,43 euros (IVA inclòs) en el monestir de Sant Pere de la Portella per acabar la restauració d’una part de l’edifici i, finalment, fer-ne visitable tot el conjunt.

Així ho ha anunciat el Grup Parlamentari del PSC-Units per Avançar en un comunicat, després de que la formació hagi rebut resposta de l’executiu a la consulta realitzada el passat mes de juliol. «Considerem important l’anunci de la consellera, en el sentit de prometre noves inversions en els propers anys, per un import rellevant, com son els 442.574,43 euros», recalca el grup.

A més, el partit socialdemòcrata explica que el Govern també ha detallat les inversions portades a terme entre els anys 1984 i el 2013. Estarien xifrades en un total de 938.401,10 euros, «incloent-hi els 250.000 euros aportats per La Caixa, en compliment del conveni 2011-2013 per executar el programa Romànic Obert», afirma la formació.

Tot i això, el grup recorda que «estarem atents al seu compliment. No volem que quedi en promesa sobre paper i no sobre el monument. Aquest és un dels conjunts més rellevants de la comarca del Berguedà i pot convertir-se en un punt important de visites. Queden 4 anys per veure-ho fet realitat. Estarem atents i vigilants», manifesta el PSC-Units per Avançar en el comunicat.

Restauració insuficient

D’altra banda, el partit destaca que «el conjunt arquitectònic és un Bé Cultural d’Interès Nacional des de 2010. La Generalitat ha de ser conseqüent», sosté. Mentrestant, considera que l’anterior restauració podria haver estat més gran. «Creiem també que, amb la inversió anteriorment realitzada, s’hauria pogut anar més lluny en la restauració. Volem dir que s’hauria pogut aprofitar més i millor i no deixar la part del monestir al descobert, perquè des d’aleshores hi ha hagut desperfectes afegits», lamenta la formació.