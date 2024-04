Impulsen unes jornades al voltant del Llobregat per sensibilitzar de la importància del riu

L’Associació de Veïns de l’Ametlla de Merola i els Amics de les Colònies Industrials de l’Alt Llobregat, amb la implicació d’entitats veïnals de les colònies i el suport de l’Ajuntament de Puig-reig i la Diputació, impulsen unes jornades a l’entorn natural del Llobregat. El títol del programa d’activitats ja és tota una declaració d’intencions: De cara al riu. Les propostes tenen l’objectiu d’acostar al màxim de població al riu Llobregat, l’eix vertebrador de molts dels pobles i municipis del Berguedà.

Tal com han explicat els impulsors de la iniciativa, la voluntat és sensibilitzar i reivindicar la importància del riu com a recurs natural. César Ornat, un dels impulsors i membre de l’Associació de Veïns de l’Ametlla de Merola, assegura que “cal viure de cara al riu, no d’esquena, i donar-li la importància que té aquest recurs, conèixer-lo, descobrir-lo i després poder-lo defensar”.

Les activitats, que arrenquen aquest dimecres i se'n faran durant el maig, majoritàriament al municipi de Puig-reig, inclouen passejades per descobrir els entorns naturals del riu i la seva flora i fauna, una sessió per conèixer el recorregut que fa l’aigua a fora del riu, xerrades sobre la natura i ecosistemes del riu, una exposició fotogràfica, la jornada de neteja Let’s Clean Up Europe a diverses colònies i una matinal amb la presència d’associacions de defensa de la natura i representants d’administracions i entitats que treballen en la gestió de l’aigua i de centres universitaris.

La programació

Dimecres 1 de maig. 10 h. Ametlla de Merola. Passejada guiada al voltant del riu per conèixer la flora i la fauna de la zona. Lectura del manifest per reivindicar que les administracions es responsabilitzin de la defensa del riu, que a la vegada, suposa la defensa de la vida i les persones que hi viuen.

Diumenge 5 de maig. 10 h. Ametlla de Merola. Visita L’energia del riu. L’aigua surt i retorna al riu. Per conèixer la utilitat de l’aigua fora del seu curs natural del riu (regs, horts, aprofitament ...)

Divendres 10 de maig. 19 h. Biblioteca de Gironella. Xerrades i exposició fotogràfica. La vida a prop del riu.

Dissabte 11 de maig. Durant el matí a diversos punts del riu i colònies. Let’s Clean Up Europe. Jornada de neteja al voltant del riu.

Dissabte 25 de maig. 10 h. Torre Nova de Cal Pons. Jornada mediambiental. Parlem del riu. Representants d’entitats de defensa de la natura, d’administracions que treballen en la gestió del riu i de centres universitaris parlaran des de diverses perspectives de la importància de l’aprofitament dels rius i dels recursos naturals.