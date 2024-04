La coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà guanya el Cerdà de l’Any 2023

La Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà ha estat distingida amb el guardó Cerdà de l’Any de l’edició 2023 en reconeixement a la seva trajectòria en la promoció del cant i la cultura a la vall. El guardó l’atorga des de l’any 1985 l’Institut d’Estudis Ceretans per premiar la promoció de la cultura a tota la vall.

El conjunt coral, format per una trentena de persones amb cantaires i músics, s’ha imposat en la fase final del procés de designació del premi al Cor Transfronterer i l’Associació del Concurs de Gossos de Pastor d’Osseja. La coral va celebrar l’any passat el vint-i-cinquè aniversari.

El premi, entregat en un acte institucional a Guils aquest diumenge al vespre, ha posat l’accent en l’activitat de la coral, els objectius de la qual actualment «van més enllà de la música i el cant coral, ja que és un gran espai d’acollida on es promouen les relacions humanes, la convivència i la disciplina en l’esforç per assolir un objectiu comú», segons la valoració del mateix Institut d’Estudis Ceretans. La coral va néixer vinculada a la Capella de Santa Maria interpretant principalment música sacra i en la seva evolució ha anat abraçant nous repertoris. En la seva fundació i trajectòria, la coral s’ha nodrit de cantaires d’altres formacions d’un i altre costat de la frontera.

Des de l’Ajuntament de Puigcerdà, els seus responsables culturals han felicitat l’entitat i els seus components: «Els volem felicitar no només per aquest reconeixement a la feina i dedicació de totes les persones que han passat per la coral, sinó per posar de manifest l’important nivell musical que gaudim a les nostres contrades».