El Consell Comarcal del Berguedà i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han renovat el conveni perquè la població de la comarca pugui esquiar a preus bonificats la temporada 2021-2022 a l’estació d’esquí de La Molina. Aquest conveni permet que els berguedans puguin comprar forfets de temporada a millors preus.

La signatura oficial del conveni s’ha produït aquest dijous, 28 d’octubre, a les oficines del Consell Comarcal del Berguedà i hi ha estat presents el director de La Molina, Xavier Perpinyà, i el president del Consell, Josep Lara.

L’objectiu de la col·laboració entre el Consell Comarcal i La Molina és potenciar i promoure la pràctica dels esports de neu entre els habitants i escolars de la comarca, afavorir-ne l’aprenentatge i l’afició per aquests esports, per formar nous esquiadors que esdevindran els esportistes i usuaris de les estacions en el futur.

Després de la signatura de renovació del conveni, el president del Consell Comarcal, Josep Lara, ha afirmat que “és important crear sinergies i mantenir una bona relació amb l’estació d’esquí de La Molina, ja que és molt propera i els ciutadans del Berguedà hi poden tenir relacions lúdiques o també laborals”.

Potenciar la base

El conseller d'Esports, Abel Garcia, opina que “som una comarca que tradicionalment havíem mirat cap a altres disciplines esportives tot i tenir muntanyes a prop. En els últims anys estem intensificant relacions amb un dels espais esportius més rellevants i més grans, que és el domini esquiable que hi ha al voltant de casa nostra”.

Garcia afegeix que “som una comarca que ha de mirar a la muntanya i una mostra d’aquest treball dels últims anys és que ja estem tenint èxits en aquest esport, com és el cas de l’Ot Ferrer o la Clàudia Sabata. Aquest èxit no és gratuït, sinó que estem potenciant la base i propiciem que es faci una activitat esportiva que acaba ampliant la base”.

Per assegurar aquesta aposta del Consell Comarcal pels esports de neu, el conseller Abel Garcia ha explicat que s’està treballant per activar el Bus Blanc i ben aviat es tancarà el calendari per l’Esport Blanc Escolar, una activitat que porta prop de 700 escolars berguedans a esquiar a les estacions d’esquí.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és propietària i gestora de les estacions de muntanya de La Molina, Espot, Port Ainé, Vallter, Vall de Núria i Boí Taüll. Poden optar als preus bonificats els empadronats des de fa 3 o més anys d’antiguitat en qualsevol municipi de la comarca i/o els alumes escolaritzats als centres del Berguedà per al curs 2021-2022.