Unanimitat de tot el ple de Cercs contra la proposta del Pla de Millora Urbana (PMU) de l'empresa promotora de la incineradora en els terrenys de l'antiga central tèrmica. Els nou regidors del consistori -cinc de l'equip de govern de Demòcrates del Berguedà-Cercs-Junts, tres d'ERC i un del grup de PIBER- van tancar la porta al pla que pretenia reactivar el projecte de la planta. Això sí, les forces de l'oposició no es van estalviar durs retrets a l'alcalde, Jesús Calderer, per no haver aturat abans el projecte i els passos realitzats des del 2019.

Per part d'ERC es va recriminar al batlle que hagi estat còmplice de l'empresa manresana Em Spain Waste and Treatment per les llicències "mal atorgades" i davant la incompatibilitat urbanística que ara pretenien els impulsors amb el PMU. De fet, la Generalitat va tombar la planta a l'agost del 2020 precisament perquè els terrenys no estaven ordenats urbanísticament.

En el ple també es va introduir un debat sobre la consulta popular que es va anunciar que es faria l'estiu de l'any passat. L'alcalde va recordar que s'havia acordat que s'impulsaria des de fora de l'Ajuntament per evitar ingerències polítiques, però ERC considera que tota la responsabilitat no es podia carregar sobre la Plataforma Anti-Incineradora. "Un alcalde no pot demanar a una entitat que subsani les deficiències democràtiques", recrimina Lozano.

En la mateixa línia, l'edil de PIBER, Germàn Sánchez, va critica que el batlle no hagi frenat cap de les irregularitats de l'empresa, i va recordar que Lluís Basiana, responsable de l'empresa, està sent investigat per diversos delictes. "Esta donant cobertura a uns senyors que són dubtosos. No té credibilitat per ningu, i hauria de dimitir", reclama Sànchez.

Nou projecte alternatiu

D'altra banda, el regidor de PIBER va destapar en el ple que l'empresa estaria valorant presentar un altre projecte pels terrenys de l'antiga central. "Segur que faran algun moviment, i tindran la connivencia de l'alcalde", sosté Sànchez. En aquest sentit, ERC assegura que d'entrada es posicionarà en contra de qualsevol projecte alternatiu de l'empresa, inclús si no té res a veure amb fer una incineradora -que ara també tindrà la moratòria de la Generalitat-. De fet, Lozano adverteix que, tot i que els defectes del PMU "són importants, no són imposssibles de solucionar".

S'ha de tenir en compte que ara s'obre un periode d'un mes per a que l'empresa presenti, si ho considera oportú, al·legacions a la decisió del consistori. En cas que fos així, l'Ajuntament haurà de decidir si les accepta o no.