L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’elaboració d’un Pla Local per disposar d’una eina eficaç que permeti la implantació de polítiques d’igualtat en l’àmbit local que incorporin la perspectiva de gènere i LGTBI. El punt de partida consisteix en una enquesta virtual per conèixer les percepcions de la ciutadania sobre el grau de sensibilització i LGTB-fòbia a la ciutat. Això permetrà disposar d’informació per a les següents fases del procés de creació i desenvolupament del protocol. L’enquesta estarà activa fins demà dimecres 1 de desembre. L’enllaç per respondre-la es pot trobar a la pàgina web de l’Ajuntament de Berga.

La creació del protocol compta amb l’assessorament de l’Institut Diversitas Cooperativa i la Diputació de Barcelona i preveu la implicació d’agents de la ciutat per promoure la implantació i l’eficàcia d’aquesta eina. El protocol consta de diverses fases que es portaran a terme durant els pròxims mesos: fase inicial, diagnosi, pla d’acció, validació i aprovació. Actualment, el protocol es troba en la fase de diagnosi, ja que s’està efectuant la recollida d’informació a través d’enquestes, entrevistes en profunditat i grups focals a través de la metodologia quantitativa i qualitativa.

El consistori berguedà disposa d’un Pla Local contra l’homofòbia i la transfòbia des de l’any 2013, però la necessitat d’actualitzar i adaptar el pla a la normativa vigent ha comportat el foment d’accions rellevants per combatre les violències masclistes i LGTB-fòbiques en diversos àmbits.

En aquest sentit, l’ajuntament ha elaborat un Protocol per a la prevenció i abordatge de les violències sexuals en espais d’oci nocturn aprovat el desembre de 2019 i també compta amb un Protocol per a la prevenció i abordatge de les violències sexuals en l’esport aprovat l’any 2021.