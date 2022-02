La comissió organitzadora del Carnaval de Berga aposta per recuperar la tradicional rua adaptada a la covid-19. Segons ha informat l'Ajuntament, l'equip treballa per concretar els detalls del desenvolupament de la rua tenint en compte les mesures de contenció del virus que pugui establir la Generalitat. Aquesta edició del Carnaval se celebrarà entre el 24 de febrer al 2 de març.

Així doncs, si la situació pandèmica no ho impedeix, Berga recuperarà la rua del Carnaval ajustada a les circumstàncies de la Covid-19. El consistori berguedà preveu donar a conèixer la programació completa de la celebració del Carnaval d’enguany durant la setmana del 7 de febrer.

Format de la celebració

La comissió organitzadora està estudiant quin format podria adoptar la celebració del Carnaval de Berga de 2022, després que l’any passat s’optés per fer una edició semi confinada “d’estar per casa” combinant propostes virtuals amb espectacles i activitats presencials. La voluntat de l’organització és poder celebrar un carnaval el més similar possible al de 2020.