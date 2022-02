"Carnaval, carnaval...". Una de les festes més divertides i alegres del calendari ja s'apropa i comencen a sortir dubtes: quin dia és Carnaval 2022? Quines ciutats i pobles organitzen rues? En temps de pandèmia, hi ha ajuntaments que han decidit no celebrar el carnestoltes, però aquest 2022 són pocs. En aquest article recollim tota la informació que et pot ser d'utilitat per celebrar el Carnaval 2022 a Catalunya.