L'Associació de Festes del Carnaval de Solsona ha donat a conèixer el programa d'enguany. A diferència d'altres indrets, com Torelló, que han decidit ajornar la festa fins al març per la situació sanitària, a la capital del Solsonès han decidit mantenir-la el febrer. En aquesta nova edició, es recuperaran els actes al carrer, com ara l'emblemàtica penjada i despenjada del ruc. També s'han programat concerts a la sala Polivalent. El tret de sortida serà el proper cap de setmana amb el Documental dels 50 anys del carnaval, un film d’Elsabeth Produccions que es veurà en dues sessions al teatre Comarcal. La programació de la festa s'allargarà fins al 6 de març, amb les desenramades al nucli antic.