La festa de la disbauxa tornarà a omplir els carrers de Berga de disfresses, carrosses, música i festa. Després de l'edició confinada de l'any passat, la capital berguedana recuperarà una rua de Carnaval que serà pràcticament calcada a la del 2020, l'última activitat multitudinària que es va poder celebrar abans de la irrupció de la covid-19.

La única diferència es que els integrants de les comparses hauran de portar obligatòriament la mascareta durant la rua. De fet, al llarg de la passada hi haurà un jurat que vetllarà pel compliment d'aquesta mesura. La regidora de Festes de l'Ajuntament de Berga, Roser Valverde, ha apel·lat també a la responsabilitat individual dels participants. Tot i la recuperació de l'activitat, l'edil admet que és un any diferent i que potser "el volum de comparses no serà el mateix"

Dissabte a la nit, es farà el ball dels cornuts, i de cara a la jornada de diumenge es reeditarà la Guerra de la Farina entre el bandol carlí i liberal. La festa acabarà el dimecres següent amb l'enterrament de la sardina i la sardinada, que en aquesta ocasió serà per emportar en uns envasos que lliurarà el mateix consistori.

El pressupost que l'Ajuntament destinarà al Carnestoltes 20222 és d'uns 30.000 euros, aproximadament el mateix que en les altres edicions -inclosa la última sense les activitats multitudinàries-.