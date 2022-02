Després que l’any passat no se celebrés a conseqüència de la pandèmia, Manresa tornarà a celebrar enguany la tradicional rua del Carnestoltes Infantil, que tindrà lloc el diumenge 13 de març. Serà la 44a edició d'una festa que, com sempre, anirà adreçada sobretot al públic familiar, amb la disbauxa i la gresca com a elements centrals. La cercavila, organitzada per l’Ajuntament de Manresa i Imagina’t, s’iniciarà a els 11.15 h a la Plana de l’Om. El recorregut serà sense carrosses, excepte la del Rei i de la Reina.

La rua acabarà a la plaça Font de les Oques, on es recuperarà l’espectacle final. Serà aproximadament a partir de les 12.30 h, amb “Que Peti la Plaça!” de la companyia lleidatana Xip Xap. Es tracta d’un espectacle de música i animació, adaptat a la situació covid actual, i amb dinàmiques que no impliquin la barreja entre grups bombolla diversos. L’acte es clourà amb la salutació del Rei i la Reina Carnestoltes. El final de festa el posarà l'espectacle “Que Peti la Plaça!” de la companyia lleidatana Xip Xap La indeterminació que hi havia a la tardor del 2021 sobre les possibilitats de fer actes massius de cultura popular ha fet que enguany l’organització hagi optat per deixar que la temàtica sigui lliure. Habitualment, a la tardor és quan es comença a treballar amb les comparses en relació amb l’eix temàtic escollit a priori per les Ampa. Les inscripcions per a entitats es tancaran aquest divendres 25 de febrer. Es poden fer al correu electrònic cultura@ajmanresa.cat. A les rues prepandèmia, hi participaven entre 15 i 20 comparses d’entitats, amb un total d’unes 2.600 persones. Cartell La regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, i els representants d’Imagina’t Joan Vilà Ascón, Maria Àngels Martínez Sola i Josefina González Valls, s’han trobat aquest dilluns a la Plana de l’Om per fer la fotografia amb el cartell. El disseny és de la jove Olga Pons Torras i es caracteritza per una tipografia molt acolorida i el traç d’unes figures desdibuixades de la Reina Carnestoltes i d’un infant disfressat d’una marieta o caragol. Recorregut de la rua A les 11.00 h del diumenge 13 de març, les comparses inscrites es concentraran al passeig de la República i, a les 11.15 h, s’iniciarà el recorregut que passa per la Plana de l’Om, el carrer del Born, la plaça Sant Domènec, el primer tram del Passeig Pere III, la plaça de Crist Rei, el carrer Àngel Guimerà i el carrer Carrasco i Formiguera, per arribar a la plaça de la Font de les Oques, on hi haurà la festa final. Rei i Reina El Rei i la Reina Carnestoltes, Roger de las Cuevas i Raquel Torrent, com en les darreres edicions, són estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral que es realitza a les instal·lacions del teatre Kursaal. La carrossa i el vestuari i la carrossa del Carnestoltes Infantil es van estrenar el 2020. El disseny acolorit del vestuari és de Marga Riera, partint de les idees del Consell d’Infants del curs 2016-2017 i a la confecció de Leo Fíguls. El disseny de la carrossa, amb batucades, màscares, barrets i serpentines, és de Txema Rico i es fa construir amb la col·laboració del personal de manteniment de l’Ajuntament de Manresa. La cercavila compta amb la participació dels Tabalers de Xàldiga, Les Vilatukades, la Unió Musical del Bages, els Geganters de Manresa (portadors dels gegants recuperats el 2016 “Rei de Bastos” i la “Puta d’Oros”) i els Batrakes. 18 Entitats col·laboradores L’organització és a càrrec de l’Ajuntament de Manresa i Imagina’t (entitat que enguany celebra el seu 45è aniversari) i hi col·laboren les Ampa de la ciutat, Lolita Rovira Estudi de Maquillatge, La Gresca, els Geganters de Manresa, La Disfressa, i Carme Fusté Perruquers.