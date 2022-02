Urbanísitcament, el Parc Central de la Rasa dels Molins de Berga és una plaça en zona verda i els veïns que hi viuen consideren que aquest espai no es pot modificar per encabir-hi altres usos. L’actual equip de govern berguedà té la intenció de proposar a la direcció general de Transports i Mobilitat que la futura estació d’autobusos de la ciutat es construeixi parcialment en aquest indret. Els veïns han presentat un escrit a l’Ajuntament amb la defensa de la integritat de l’espai com a zona verda i també l’han traslladat a la mateixa directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius Serra.

Els veïns comparteixen una part del problema amb l’Ajuntament, la necessitat de treure la parada del Passeig de la Pau i de construir una zona per a l’operativa dels autobusos, però no estan d’acord amb la proposta d’ubicació. L’equip de govern es decantaria per la Rasa dels Molins i els veïns consideren que seria millor fer-la en una zona, per exemple, on ara hi ha un aparcament a la zona de la Font del Ros.

El perquè l’Ajuntament defensa l’espai de la Rasa dels Molins té molt a veure amb el fet que aquí disposa d’uns terrenys de titular públics, que no serien exactament els que s’utilitzarien com a Estació, però sí que serien una peça determinant per alterar l’urbanisme de la zona i encabir-hi l’estació.

L’Ajuntament està estudiant una proposta que desplaçaria el carrer Pere III per tal de crear un espai suficient per fer una estació amb 7 o 8 aparcaments per a autocars. Aquests canvis, segons els veïns, suposaria perdre «un 40% de la zona construïda actualment com a part infantil», assegura Jordi Puntas, un dels veïns que impulsa la protesta.

La Generalitat està disposada a assumir la construcció de l’estació sempre que se li lliuri un terreny on poder-la fer que sigui de titularitat municipal. L’indret de l’aparcament a la zona de la Font de Ros, parcialment és privat.

Els veïns de la Font del Ros ja van iniciar i guanyar una primera batalla per salvar el seu parc l’any 2005.