El PSC reclama al govern català «claredat i transparència» en el tema dels rescats per imprudència a la muntanya, destacant que sovint són notícia rescats en llocs emblemàtics com el Pedraforca o Montserrat. Per aquest motiu, a través del diputat bagenc Cristòfol Gimeno, la formació ha presentat dues preguntes al Parlament «amb l’objectiu de conèixer la relació d’expedients sancionadors oberts pel govern, per imprudències en la pràctica d’esports de muntanya i de neu des del 2015 fins a avui». En la segona pregunta, va demanar quantes sancions se n’han derivat i, d’aquestes, quantes se n’han cobrat.

«No poden sortir gratuïtes les imprudències manifestes, de falta de preparació i d’equipament inadequat. Molts rescats es duen a terme en condicions extraordinàriament difícils que posen en perill els professionals dels serveis, bombers, mossos, guàrdies civils o guies», sosté el PSC.