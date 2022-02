L’escola Sant Marc de cal Bassacs (Gironella) ha acabat aquest mes de febrer el seu Projecte Erasmus+ KA1. Va ser seleccionat per la Comissió Europea el passat curs 2019-20 amb un pressupost de 16.017 euros. La seva durada s’ha prolongat un curs més degut a la impossibilitat de viatjar durant el temps de pandèmia.

La iniciativa anomenada «Learning about innovative projects and learning practices» ha permès que onze docents del centre s’hagin pogut desplaçar a diferents països europeus (Finlàndia, Itàlia, Anglaterra i Irlanda) per participar en activitats de formació i pràctiques educatives en diferents centres de referència.

Per a la seva realització ha cestat necessari el compromís de tot el claustre de docents que ara té la responsabilitat de reflectir les propostes de millora en la pràctica educativa diària. Durant el seu desenvolupament ja s’han anat introduint microestratègies innovadores tant pel que fa a la gestió de l’aula i la seva organització com a les metodologies d’ensenyament i aprenentatge.