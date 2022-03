La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, obre la porta a incloure el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès en la consulta sobre els Jocs d'hivern del 2030. Malgrat la decisió inicial de no incloure'ls, la consellera va explicar ahir després de reunir-se amb els alcaldes del Ripollès que "es valoraran tots els escenaris i es parlarà en l'àmbit de Govern".

D'aquesta manera, les paraules de Vilagrà mantenen viva l'esperança d'aquestes tres comarques de participar en la consulta. "Havíem pres una decisió d'acord amb uns paràmetres i ara hem de veure com s'articula, ho hem d'estudiar", va afegir la consellera després d'escoltar les consideracions dels batlles del Ripollès.

Les declaracions es van produir poques hores després que els alcaldes del Berguedà acordessin, en una trobada a Sant Julià de Cerdanyola, enviar una carta al Govern per reclamar entrar en la consulta i rebre informació més detallada sobre la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.

En el marc de la trobada al Ripollès, Vilagrà va considerar que els Jocs d'hivern s'han de fer "des del territori" i les comarques n'han de ser "partícips", encara que no acullin el gruix de les proves. La consellera va recordar que s'ha volgut millorar la governança a la comissió territorial dels Jocs on la veu de tots els territoris "serà considerada". En aquest sentit, va destacar la presència del Ripollès a través de la seva capital, representada en l'alcalde de Ripoll a la comissió territorial, però també del de Toses, com a municipi possiblement afectat per una de les proves "importants" a la Molina, que encara no s'ha avançat.

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, va remarcar que la reunió amb Vilagrà "era necessària". Per Colomer, és el Govern qui ha de decidir si és oportú o no uns Jocs d'hivern pel territori, però va reivindicar que "en el moment en què hi ha d'haver una votació al Pirineu, el Ripollès com a comarca del Pirineu també hi hauria de ser present".

Colomer espera que la porta a la seva participació en la consulta es mantingui oberta. "El Govern no es pot permetre deixar de banda el Ripollès quan tots els càrrecs electes de la comarca, fins i tot el del grup polític de la consellera, han manifestat que volen ser presents en la votació", va posar en relleu. "Esperem que la reunió hagi servit per entrar en la votació", va puntualitzar.

Joaquim Colomer va explicar que des de la comarca veuen els Jocs com una oportunitat per "revitalitzar" el territori i donar resposta a la mancança de serveis que tenen, com per exemple la línia de tren R3, les carreteres o la fibra òptica. "S'ha parlat d'uns 1.300 MEUR d'inversions. Si una part revertissin al Ripollès, ens ajudaria a pal·liar algunes d'aquestes mancances", va destacar el president del Consell.