Els Rasos de Peguera i Coll de Pal, dues de les ascensions més dures de la geografia catalana pels amants de la bicicleta, disposaran de rètols senyalitzadors a cada quilòmetre de la pujada aquest 2022. Aquest és un dels compromisos adquirits pel Consell amb els col·lectius ciclistes de la comarca.

Actualment, només tenen indicadors a cada quilòmetre el coll de Pradell -en només un tram-, la collada de Sobirana, collada de Falgars i Mal Pas de Capolat. Les carreteres en les quals es troben aquests colls de muntanya tenen en comú que són vies locals.

En canvi, les vies de Rasos de Peguera i Coll de Pal són de titularitat de la Diputació de Barcelona. Fins ara, l’ens provincial només donava permís per posar un rètol a l’inici i un altre al final del port, però finalment enguany el Consell ha aconseguit arribar a un acord per estendre la senyalització a cada quilòmetre. Aquests rètols, com en la resta de colls, inclouran la distància fins a culminar l’ascensió, l’altitud, el desnivell mitjà i el desnivell del pròxim quilòmetre.

El proper objectiu serà el port de la Creueta. García apunta que s’està estudiant aquest últim cas però adverteix que és més complicat perquè hi ha més trànsit.

El Tour de Lord, més berguedà

En la línia de promocionar aquest esport a la comarca, el conseller assegura que es té el compromís dels promotors del Tour de Lord -el circuit per etapes del Solsonès que cadascú pot fer pel seu compte- perquè aquesta iniciativa tingui una presència destacada al Berguedà aquest any. La comarca podria acollir la sortida, batejada com a Gran Départ, fent el paral·lelisme amb el Tour de France.