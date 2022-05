"Patum Tot l'Any" és el nom del projecte que l'Ajuntament de Berga i la Comissió de la Patum, juntament amb diverses entitats de la ciutat, han tirat endavant perquè l'essència de la festa es mantingui els dotze mesos de l'any, a través de diverses activitats de caràcter cultural i divulgatiu.

La iniciativa ja compta amb unes primeres propostes sobre la taula, que es portaran a terme aquest mes de maig com a prèvia als cinc dies de Patum. De cara a l'estiu i tardor, també es preveu programar altres activitats que es donaran a conèixer més endavant.

De moment, el projecte donarà el tret de sortida aquest dissabte amb la projecció inèdita de "Les Patums del Simonet". Constarà dels curtmetratges "Primavera a Berga" i "Llavor de Patumaires" realitzats pel cineasta berguedà Benet Boixader, més conegut com a "Simonet". Un dia més tard, diumenge, es farà un taller de manualitats.

El dissabte 14 serà el torn d'un salt de Patum amb cobla; és a dir, d'una interpretació de les diferents músiques de la festa per a cobla. I una setmana més tard se celebrarà un concert de Patum tetaralitzat a càrrec de l'Escola Municipal de Música i La Closca Teatre.

L'última setmana d'activitats començarà dijous 26 amb una lectura de poemes i fragments de Jordi Cussà, i el cicle conclourà dissabte amb l'elaboració d'una catifa de Corpus i una conferència amb motiu de l'aniversari dels 400 anys que celebren diverses comparses. El dia següent, diumenge 29, tindrà lloc el Ple de l'Ascensió, en que es decidirà -excepte sorpresa d'última hora- fer Patum per primer cop en els últims tres anys.

D'altra banda, durant diferents dissabtes i diumenges d'aquest mes es porten a terme visites guiades per carrers i places del centre de Berga que guarden alguna relació amb la festa. L'alcalde de la ciutat, Ivan Sànchez, va apuntar que l'objectiu és millorar la festa.

"Els berguedans s'han de sentir orgullosos de la Patum tot i que a vegades no surtin notícies positives en relació a ella", va declarar el batlle en al·lusió al conflicte entre els plens i les maces, del qual espera que hi puguin haver novetats properament.

Sense finançament privat de moment

D'altra banda, Sànchez i la regidora de Patum, Roser Valverde, van explicar que de moment no s'ha aconseguit finançament privat ni tampoc patrocinadors per a la festa, tot i que no descarten que hi pugui haver alguna proposta sobre la taula en les pròximes setmanes.

De moment, el consistori compta amb una subvenció de 100.000 euros de la Generalitat i una altra de la Diputació. L'alcalde va afirmar que un hàndicap important per aconseguir la col·laboració econòmica d'empreses és que fins fa pocs mesos encara no se sabía com se celebraria la Patum a causa de la pandèmia.