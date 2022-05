El Tour du Lord, la iniciativa de dos joves de Sant Llorenç de Morunys per promocionar a nivell cicloturístic la Vall de Lord i incentivar el consum al comerç local, arriba al Berguedà. Guardiola acull aquest diumenge l’inici del recorregut de set etapes, la primera de les quals transcorre íntegrament per carreteres berguedanes, amb un desnivell digne d’una carrera professional. El Berguedà també tindrà protagonisme en la cinquena etapa.

Totes es poden fer de manera lliure i gratuïta qualsevol dia entre el 15 de maig i el 15 de setembre. Es demana, però, que es consumeixin en establiments locals. A part de les set etapes per bicicleta de carretera, també hi ha la versió «sauvage» per fer amb BTT o Gravel. Els participants hauran d’ensenyar la seva activitat en una aplicació per acreditar que han realitzat les etapes, i es posarà a la venda un passaport del Tour du Lord, on els participants poden segellar-les, i a canvi, optaran a obsequis diversos.