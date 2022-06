Les mirades de la Patum del matí s'han centrat en el salt de la Guita Grossa, en el qual els portadors s'han posat per dins de la roba, i estaven guiats per persones des de fora. A més, com dijous la guita ha portat una corona de l’artista gironellenca Sílvia Lleonart. Eren accions del 400 aniversari de la comparsa.

En la matinal d’avui aquest diari ha pogut copsar un notable augment de públic respecte a la Patum de Lluïment de dijous, quan hi havien més espais buits. Bona prova de l’expectació que hi ha hagut és que s'han vist força empentes per fer-se lloc -més habituals en la Patum complerta- abans del salt de diferents comparses com l’Àliga. Les festes del Corpus finalitzaran aquest vespre amb la Patum complerta, en que hi ha previstes les últimes accions dels 400 plenes. Les maces tornaran a fer un salt vestides de ple i amb fuets a la cua i al cap, i el segon salt de plens tornarà a tenir un minut sense música. A més, la Guita Grossa té preparada una acció que ha preferit no desvetllar perquè sigui una sorpresa d'última hora.