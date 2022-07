L'oposició de Berga respecta la decisió de Valverde però veu amb inquietud l'any de mandat que queda

Els grups de l’oposició de Berga, Junts i PSC, han expressat el màxim respecte per la renúncia a l’acta de la primera tinent d’alcaldia, Roser Valverde, i li han desitjat sort per la nova etapa, però es mostren inquiets per la situació que es genera al consistori a un any per acabar al mandat.

Des de Junts per Berga recorden que s’ha de buscar un substitut que gestioni totes les festes i la programació cultural del any de mandat que queda, amb la Patum com a carpeta principal. «Queda tot un any de legislatura, per tant són els Elois, Nadal, Reis, Carnestoltes, Patum, etc. També hi ha reptes pendents importants a l’àrea de Recursos Humans. Per tant, malgrat sigui per poc temps, la responsabilitat és alta», destaquen.

Mentrestant, el regidor del PSC, Abel García, es mostra escèptic respecte a aquest any de mandat, no només en relació a la regidoria en qüestió sinó també pel que fa a la tasca de tot l’equip de govern. «A les alçades de mandat que estem, que hi hagi la dimissió de la primera tinent d’alcaldia denota com va tot. Benvingut sigui el substitut, però el que em puc esperar és menys i pitjor», sosté García.

Pel que fa a la tasca desenvolupada per la regidora durant aquests anys, Junts li agraeix els anys de dedicació a l’Ajuntament malgrat la distància política i apunta que «les seves regidories han tingut encerts, però també s’han pres decisions menys encertades i que no compartim».

Per altra banda, el PSC recorda que les decisions en un govern són col·legiades i que la gestió s’ha de valorar des d’un punt de vista col·lectiu. «En clau general, la ciutat de Berga no té el que necessita. No hi ha res en aquest mandat que hagi sortit bé», diu García.

Roser Valverde va presentar la renúncia ahir dijous al·legant que no gaudia de la seva feina al consistori i que l’impedia centrar-se en els seus projectes personals. Ara, la CUP haurà d’escollir un substitut entre les persones que es van presentar en la llista com a suplents.